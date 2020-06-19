Франция

Заболели трое игроков и двое функционеров "зеленых".

ПЦР-тестирование показало пять случаев заболевания коронавирусом в Сент-Этьене, сообщил официальный сайт клуба. Проверку прошли 33 футболиста и 21 членов руководства.

Зараженные не контактировали друг с другом. Они отправлены на самоизоляцию и пройдут тест повторно в течение суток.

Остальная команда будет тренироваться в обычном режиме. Сент-Этьен пообещал сделать все возможное, чтобы обезопасить футболистов, ведь это является для клуба "приоритетным заданием".

Нынешний чемпионат Франции был завершен досрочно из-за коронавируса, но "зеленым еще предстоит сыграть в финале Кубка Франции против ПСЖ. Игра должна состояться в августе. Президент Сент-Этьена хочет, чтобы на финальном поединке присутствовали зрители.