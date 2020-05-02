Франция

Ролан Ромейер категорически против матча против ПСЖ при пустых трибунах.

Президент Сент-Этьенна Ролан Ромейер требует от Федерации футбола Франции, чтобы финал национального Кубка против ПСЖ его команда провела со зрителями на трибунах — сообщает L'Equipe.

По мнению Ромейера, поединок такого ранга без болельщиков — это абсурд, и если футбольное руководство считает, что в августе будет безопасно начать чемпионат, это же касается и финальных матчей Кубка Франции и Кубка французской лиги.

Федерация планирует начать сезон-2020/2021 с отложенных кубковых финалов. Первым пройдет финал Кубка Франции Сент-Этьенн — ПСЖ (13 или 20 августа), а спустя три дня — финал Кубка лиги Лион — ПСЖ. И уже затем стартует чемпионат.

Ранее во Франции было решено не доигрывать национальное первенство, объявив чемпионом ПСЖ.

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