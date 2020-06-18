"Монегаски" заинтересованы в трансфере люксембуржского полузащитника.
Жерсон Родигес, ФК Динамо Киев
18 июня 2020, 23:22
Вингер киевского Динамо Жерсон Родригес, выступающий на правах аренды за турецкий Анкарагюджю, может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Как сообщает Milliyet, 24-летний люксембуржец попал в сферу интересов Монако, главный тренер которого Роберт Морено лично одобрил этот потенциальный трансфер.
По информации источника, "монегаски" связывались с руководством Динамо, чтобы обсудить возможность перехода Жерсона в свою команду.
В текущем сезоне Жерсон Родригес провел на клубном уровне 20 поединков во всех турнирах, в которых он забил пять голов и отдал две результативные передачи.
Стоит отметить, что люксембургский футболист ранее заявил о желании остаться в Анкарагюджю.