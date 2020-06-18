"Быки" практически согласовали трансфер игрока Монако.
Беньямин Хенрихс, Getty Images
18 июня 2020, 12:52
Защитник Монако Беньямин Хенрихс может стать игроком Лейпцига в ближайшее время, сообщает Sport Bild.
Лейпциг согласовал практически все детали трансфера немецкого фулбека и может вскоре подписать его. В приобретении 23-летнего игрока также была заинтересована Бавария, но "быки" выиграли борьбу за него.
Хенрихс перешел в Монако летом 2018-го из Байера за 20 млн евро. В текущем сезоне защитник провел 15 поединков в футболке монегасков.
Ранее сообщалось, что Лейпциг также заинтересован в подписании нападающего Зальцбурга Хвана Хи-Чхана.