Германия

"Быки" практически согласовали трансфер игрока Монако.

Защитник Монако Беньямин Хенрихс может стать игроком Лейпцига в ближайшее время, сообщает Sport Bild.

Лейпциг согласовал практически все детали трансфера немецкого фулбека и может вскоре подписать его. В приобретении 23-летнего игрока также была заинтересована Бавария, но "быки" выиграли борьбу за него.

Хенрихс перешел в Монако летом 2018-го из Байера за 20 млн евро. В текущем сезоне защитник провел 15 поединков в футболке монегасков.

Ранее сообщалось, что Лейпциг также заинтересован в подписании нападающего Зальцбурга Хвана Хи-Чхана.