Франция

Бразилец хочет покинуть французский клуб.

Защитник Рафаэль да Силва хотел бы покинуть Лион в летнее межсезонье, сообщает издание Le Progres.

Контракт бразильца с Лионом рассчитан еще на один год, однако он хотел бы расстаться с клубом уже сейчас. Правый защитник заинтересован в возвращении во Флуминенсе, воспитанником которого он является.

Рафаэль присоединился к Лиону в 2015 году из Манчестер Юнайтед. В текущем сезоне 29-летний игрок провел 18 поединков в футболке "ткачей".

Ранее сообщалось, что Лион заинтересован в подписании защитника Интера Диего Година.