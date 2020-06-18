Италия

Уругвайский центрбек предпочитает остаться в Европе.

Центральный защитник Интера Диего Годин в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку, поскольку Антонио Конте планирует подписать нового центрбека. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в услугах 34-летнего уругвайца заинтересованы Тоттенхэм и Лион, однако высокая заработная плата футболиста в размере 6 миллионов евро в год является главной проблемой в осуществлении трансфера для "шпор" и "ткачей".

Кроме того, в Године заинтересован Интер Майами, однако уругвайский защитник предпочитает продолжить карьеру в Европе.

Ранее сообщалось, что миланский Интер купит нового защитника, если продаст Диего Година, контракт которого рассчитан до 2022 года.