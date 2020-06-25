Франция

Алжирец вернется в расположение английского клуба.

Монако отказался от продолжения сотрудничества с нападающим Исламом Слимани, сообщает портал Goal.

Форвард присоединился к Монако прошлым летом на правах аренды из Лестера. Алжирец провел 19 поединков в футболке монегасков, отличившись девятью голами и семью ассистами, но руководство клуба решило не подписывать 32-летнего игрока на постоянной основе.

Теперь Слимани вернется в расположение Лестера, контракт с которым у него рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Монако хочет сохранить нападающего Виссама Бен Йеддера.