Франция

Монегаски договорились о трансфере испанского защитника.

Защитник Реал Сосьедада Диего Льоренте станет игроком Монако этим летом, сообщает издание AS.

Монегаски согласовали детали трансфера испанского центрбека и должны подписать его по окончании сезона. Сумма сделки составит около 30 миллионов евро.

Льоренте присоединился к Сосьедаду из мадридского Реала в 2017 году за 7 млн евро. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 20 поединков в футболке "королевских", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Монако объявил о подписании нападающего Антони Мусабу.