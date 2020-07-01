Франция

Хавбек проведет следующий сезон в родном клубе.

Технический директор Ренна Флориан Морис заявил, что клуб не станет обсуждать продажу полузащитника команды Эдуардо Камавинги в ближайшее межсезонье.

"Для меня ясно, что этот игрок должен быть частью проекта на предстоящий сезон. Мы хотим продолжить работать с Камавингой".

"Для него важно, чтобы он продолжил выступать за Ренн. Он очень хороший парень, отличный игрок. Эти дискуссии мы проведем вместе. Со своей стороны, мы не собираемся отпускать его. Камавинга не обсуждается", — сказал Морис RMC.

Ранее сообщалось, что Ренн готов отклонить любое многомиллионное предложение от мадридского Реала.