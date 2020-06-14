Англия

Полузащитник Гавра Папе Гуйе больше не хочет в Англию.

Опорный полузащитник Гавра Папе Гуйе не станет игроком Уотфорда — сообщает L'Equipe.

21-летний игрок молодежной сборной Франции в январе подписал предварительное соглашение с Уотфордом, а 29 апреля один из аутсайдеров Премьер-лиги объявил, что сделка оформлена официально. Однако Гуйе изменил свое решение, сославшись на некие «обстоятельства, сопутствовавшие подписанию контракта».

Воспитанник Гавра провел 39 матчей за первую команду в Лиге 2. Его контракт с клубом истекает 1 июля.