Франция

Защитник, вероятно, вскоре покинет "шпор".

Руководство Монако планирует начать переговоры с Тоттенхэмом о покупке крайнего защитника Сержа Орье, сообщает Sky Sports.

По данным источника, "монегаскам" известно желание игрока вернуться во французский чемпионат, несмотря на стабильную игру в составе "шпор".

Ранее сообщалось, что Орье и вовсе может оказаться в Ювентусе в рамках обмена на защитника Алекса Сандро.

Сам же футболист не отрицал, что хотел бы завершить карьеру в Лиге 1, но в составе ПСЖ.