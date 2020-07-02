Защитник, вероятно, вскоре покинет "шпор".
Серж Орье, getty images
02 июля 2020, 11:59
Руководство Монако планирует начать переговоры с Тоттенхэмом о покупке крайнего защитника Сержа Орье, сообщает Sky Sports.
По данным источника, "монегаскам" известно желание игрока вернуться во французский чемпионат, несмотря на стабильную игру в составе "шпор".
Ранее сообщалось, что Орье и вовсе может оказаться в Ювентусе в рамках обмена на защитника Алекса Сандро.
Сам же футболист не отрицал, что хотел бы завершить карьеру в Лиге 1, но в составе ПСЖ.