Франция

Ивуарийский защитник признался, что не хотел уезжать из Парижа.

Крайний защитник Тоттенхэма Серж Орье заявил, что хотел бы в будущем вернуться в ПСЖ, от куда он ушел в 2017 году, чтобы в конечном итоге завершить там карьеру.

"Хотел бы я завершить карьеру в ПСЖ? Это же мой план! Я хотел бы, чтобы все получилось именно так. Мое сердце принадлежит этому клубу. Если честно, у меня есть определенное чувство незавершенности. Это моя команда. Когда я был еще ребенком, я часто посещал матчи на Парк де Пренс".

"Переход в ПСЖ всегда был моей мечтой, которая в полной мере не осуществилась. Если бы я заканчивал свою карьеру в ПСЖ, я был бы счастлив. Я мог бы провести всю свою карьеру в Париже, но мой уход сильно меня расстроил", — приводит слова Орье Get French Football News со ссылкой на телеканал Canal + Afrique.

Напомним, Орье покинул ПСЖ в 2017 году и присоединился к Тотенхэму. Ранее сообщалось, что "шпоры" намерены продлить контракт с ивуарийцем.

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