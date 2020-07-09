Франция 09 июля 2020, 18:26 Лига 1 определилась с датой начала нового сезона Французский футбол вернется после затяжного перерыва. фото getty images 09 июля 2020, 18:26 Французская Лига 1 утвердила календарь на сезон-2020/2021, сообщает официальный сайт организации. Первый тур состоится уже 22-23 августа. Чемпион Франции Пари Сен-Жермен начнет свой путь в турнире поединком против Метца. Отметим, что Лига 1 получила двух новых участников — Ланс и Лорьян. Напомним, что прошлый розыгрыш турнира был завершен после 28 туров. Источники Официльный сайт французской Лиги Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте