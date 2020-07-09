Французская Лига 1 утвердила календарь на сезон-2020/2021, сообщает официальный сайт организации.

Первый тур состоится уже 22-23 августа. Чемпион Франции Пари Сен-Жермен начнет свой путь в турнире поединком против Метца.

Отметим, что Лига 1 получила двух новых участников — Ланс и Лорьян.

Напомним, что прошлый розыгрыш турнира был завершен после 28 туров.