Франция

Французские футбольные власти работают над различными сценариями.

Лига 1 выбирает между тремя вариантами распределения еврокубковых мест по итогам сезона 2019/20, который был досрочно завершен.

Первый вариант:

Учитывается показатель среднего количества очков набранных за матч. В таком случае, первые шесть мест займут: ПСЖ, Марсель, Ренн, Лилль, Реймс и Ницца. Вылетят: Ним, Амьен и Тулуза.

Второй вариант:

Учитывается турнирная таблица после 27 завершенных туров. В таком случае, первые шесть мест займут: ПСЖ, Марсель, Ренн, Лилль, Лион и Монпелье. Вылетят: Ним, Амьен и Тулуза.

Третий вариант:

Учитывается турнирная таблица после первого круга (19 туров). В таком случае, первые шесть мест займут: ПСЖ, Марсель, Ренн, Лилль, Нант и Реймс. Вылетят: Ним, Амьен и Тулуза.

Напомним, что ранее был досрочно завершен чемпионат Аргентины.

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