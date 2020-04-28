Французские футбольные власти работают над различными сценариями.
Мемфис Депай, getty images
28 апреля 2020, 18:36
Лига 1 выбирает между тремя вариантами распределения еврокубковых мест по итогам сезона 2019/20, который был досрочно завершен.
Первый вариант:
Учитывается показатель среднего количества очков набранных за матч. В таком случае, первые шесть мест займут: ПСЖ, Марсель, Ренн, Лилль, Реймс и Ницца. Вылетят: Ним, Амьен и Тулуза.
Второй вариант:
Учитывается турнирная таблица после 27 завершенных туров. В таком случае, первые шесть мест займут: ПСЖ, Марсель, Ренн, Лилль, Лион и Монпелье. Вылетят: Ним, Амьен и Тулуза.
Третий вариант:
Учитывается турнирная таблица после первого круга (19 туров). В таком случае, первые шесть мест займут: ПСЖ, Марсель, Ренн, Лилль, Нант и Реймс. Вылетят: Ним, Амьен и Тулуза.
Напомним, что ранее был досрочно завершен чемпионат Аргентины.
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