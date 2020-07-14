Франция

Парижане нацелились на венгерского хавбека.

Полузащитник Зальцбурга Доминик Собослаи попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает издание Tuttosport.

Парижане намерены укрепить среднюю линию в летнее межсезонье и попытаются заполучить венгерского хавбека. "Сине-красные" рассматривают 19-летнего игрока в качестве альтернативы Лоренцо Пеллегрини из Ромы.

Ранее сообщалось, что Собослаи близок к переходу в Милан.

Действующий контракт полузащитника с Зальцбургом рассчитан до 2022 года.

В этом сезоне Собослаи провел 40 поединков в футболке "быков", забив 12 голов и совершив 18 ассистов.