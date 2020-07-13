Италия

Венгерский хавбек, по всей видимости, продолжит карьеру в Италии.

Полузащитник Зальцбурга Доминик Собослаи определился с будущим и выбрал в качестве продолжения карьеры итальянскую Серию А. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, Милан близок к успешному завершению переговоров по трансферу 19-летнего венгра.

Сумма возможного перехода не уточняется, однако в контракте Собослаи есть пункт, позволяющий выкупить его у Зальцбурга за 25 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Доминик Собослаи провел на клубном уровне 40 матчей во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 18 результативных передач.

Ранее сообщалось, что переговоры по трансферу венгерского хавбека также ведет лондонский Арсенал.