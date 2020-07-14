Франция

Нападающий может оказаться в Лиге 1.

Руководство ПСЖ всерьез рассматривает возможность приобрести в будущее трансферное окно форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, сообщает The Independent.

По данным источника, парижане видят в англичанине идеальное дополнение к паре Мбаппе-Неймар, и готовы заплатить "манкунианцам" внушительную сумму.

К слову, нападающий проводит успешный сезон в точки зрения личных результатов. Рашфорд, вместе с Антони Марсиалем, забили каждый более 20-и голов за сезон.

Ранее о нынешней форме своего форварда рассказал главный тренер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер.