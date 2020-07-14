"Орлята" хотят подписать португальского хавбека.
Рони Лопеш, Getty Images
14 июля 2020, 14:29
Ницца нацелилась на подписание полузащитника Ниццы Рони Лопеша, сообщает портал RMC Sport.
"Красно-черные" намерены подписать португальского хавбека в летнее межсезонье и уже начали переговоры с руководством испанского клуба.
Лопеш перешел в Севилью прошлым летом из Монако за 25 млн евро, но не сумел закрепиться в составе команды. В этом сезоне 24-летний игрок провел 14 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Ницца объявила о подписании полузащитника Эвертона Моргана Шнейдерлена.