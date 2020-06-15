Франция

Австрийский защитник решил продолжить карьеру во Франции.

Защитник Флавиус Данилюк, выступавший за вторую команду Баварии, отказался подписывать профессиональный контракт с мюнхенским клубом. Он должен пройти медобследование и стать игроком Ниццы, сообщает Nice Matin.

Ожидается, что сначала 19-летний Данилюк будет играть за резервистов Ниццы. В нынешнем сезоне центральный защитник сыграл 7 матчей за Баварию в Юношеской лиге УЕФА, отметившись одним голом и одним ассистом.

Данилюк начинал карьеру в Адмире и венском Рапиде, а затем в 10-летнем возрасте перешел в Реал. После буллинга со стороны старших футболистов в мадридском клубе он по рекомендации Давида Алабы стал игроком Баварии в 2014 году.

Флавиус родился в Вене в семье эмигрантов из Румынии, которые сбежали из страны перед началом революции в 1989 году.