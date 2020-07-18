Франция

Бельгийский клуб отказался отпускать канадского форварда.

Гент отказался отпускать нападающего Джонатана Давида в Лилль, сообщает Sky Sports.

Лилль хочет видеть Давида в своем составе и предложил за него 25 миллионов евро, однако бельгийский клуб не устроило это предложение. "Буйволы" готовы расстаться с молодым форвардом, но хотят выручить за него не менее 30 млн евро.

Действующий контракт Давида с Гентом рассчитан до июня 2023 года.

В подписании 20-летнего игрока также заинтересованы Интер, Арсенал и Бетис.

В завершившемся сезоне Давид провел 40 поединков в футболке "сине-белых", забив 23 гола и совершив 10 ассистов.