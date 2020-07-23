Франция

Молодой игрок присоединится к французскому клубу.

Защитник СК Алтай Дженк Озкачар близок к переходу в Лион, сообщает издание L'Equipe.

Молодой центрбек согласовал пятилетний контракт с "ткачами" и должен присоединиться к ним в ближайшее время. Руководство французского клуба предоставит 19-летнему игроку шанс закрепиться в команде, но также может отправить его в аренду.

В этом сезоне Озкачар провел 16 матчей в сотаве Алтая. Также в активе защитника имеется 2 поединка в составе молодежной сборной Турции.

Ранее сообщалось, что Лион продлил контракт с полузащитником Райаном Шерки.