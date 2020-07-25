Франция

Нападающий Реала может продолжить карьеру во Франции.

Новый главный тренер Монако Нико Ковач хочет первым делом подписать форварда Реала Луку Йовича и уже провел переговоры с сербом, сообщает ESPN.

Лука не сумел проявить себя в Мадриде, забив лишь дважды в 26 матчах. Прошлым летом он перешел в Реал из Айнтрахта за 60 млн евро. Также его раскритиковали за нарушение правил карантина и травму ноги во время этого.

Ковач тренировал Йовича в Айнтрахте и был бы рад воссоединиться с игроком. На данном этапе наиболее вероятным вариантом является аренда футболиста.

Монако нынешним летом нужно продавать футболистов, чтобы уменьшить заявку и зарплатную ведомость команды, но в то же время, у монегасков будет 100-150 млн евро на новых игроков.

Также интерес к Йовичу приписывали Милану, Наполи и берлинской Герте. О предпочтениях самого игрока пока неизвестно.