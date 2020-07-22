Италия

Фали Рамадани позавтракал в Милане с директорами "россонери" Паоло Мальдини и Рики Массарой.

Паоло Мальдини и Рики Массаро предположительно обсудили возможность приобретения Анте Ребича и Луки Йовича — сообщает Football Italia со ссылкой на видео с Фали Рамадани, опубликованное итальянскими ресурсами.

Милан заинтересован в выкупе арендованного на два сезона у Айнтрахта Ребича, однако клуб из Франкфурта отказывается от внесения в соглашение пункта о выкупе. К слову, в продаже Ребича из Айнтрахта заинтересована также Фиорентина, поскольку флорентийцы, продавшие Анте в Германию за 2 миллиона евро в 2018 году, имеют право на 50% от суммы последующего трансфера.

Также Милан заинтересован в еще одном клиенте Рамадани — Йовиче, выступающем в Реале, которого чемпион Испании намерен в следующем сезоне отправить в аренду.