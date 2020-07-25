Франция

Французский нападающий прошел медицинское обследование.

Пари Сен-Жемен встречался с Сент-Этьеном в финале Кубка Франции и завоевал титул, однако матч был омрачен травмой Мбаппе в первой половине игры.

Как сообщает медицинская служба парижан, у нападающего растяжение правого голеностопного сустава. Позже Мбаппе повторно обследуют.

Отметим, что у Керера, который также получил повреждение, ушиб бедра. Немец выбыл на 4-5 дней.

Напомним, что в Лиге чемпионов ПСЖ встретится с Аталантой. Джан Пьеро Гасперини хотел бы, чтобы Мбаппе сыграл в том матче.