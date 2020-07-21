Испания

Французского форварда связывали с возможным переходом в мадридский Реал.

Нападающий Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе в следующем сезоне продолжит выступать за парижский гранд, несмотря на различные трансферные слухи, которые связывали его с возможной сменой клубной прописки.

"Я здесь, в Париже, и я хочу быть частью этого проекта. Я буду в ПСЖ в следующем сезоне и постараюсь выиграть как можно больше титулов с этим клубом".

"Это будет мой четвертый год в ПСЖ. Это важный сезон, поскольку будет 50-летие клуба. Это важный год для команды, болельщиков, я постараюсь выиграть все возможные трофеи и сделаю все, что в моих силах", — приводит слова Мбаппе AS со ссылкой на beIN Sports.

Ранее сообщалось, что Реал планирует подписать Мбаппе в 2021 году и уже окончательно не будет пытаться осуществить его трансфер предстоящим летом. Несмотря на это, ПСЖ сделал своей приоритетной задачей продление соглашения с талантливым форвардом.