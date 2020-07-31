Франция

Свен Ботман продолжит карьеру во Франции.

Центральный защитник Аякса и юношеской сборной Нидерландов U-20 Свен Ботман перешел в Лилль, сообщил официальный сайт "догов". Контракт с 20-летним футболистом рассчитан до окончания сезона-2024/25.

Свен находился в системе Аякса с девяти лет. Прошлый сезон он провел в аренде в Херенвене, сыграв за клуб все 26 из 26 возможных матчей в Эредивизи. За это время Свен забил два гола и сделал четыре ассиста.

Ботман может стать в Лилле заменой центрбеку Габриэль Магальяйнсу, которого связывают с Наполи и Эвертоном.

Также Лилль надеется подписать форварда Бешикташа Бурака Йылмаза. В турке видят замену Виктору Осимхену, который близок к трансферу в Наполи.