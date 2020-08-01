Франция

Парижане продолжают собирать трофеи.

В решающем поединке Кубка французской лиги ПСЖ в серии послематчевых пенальти обыграл Лион, став обладателем трофея.

Ранее же, в финале Кубка Франции, команда Тухеля также завоевала звание победителя турнира, одолев с минимальным счетом Сент-Этьен.

Не стоит забывать, что ПСЖ признан чемпионом Франции по итогам прерванного сезона в Лиге 1.

Таким образом, парижане уже собрали требл из внутренних трофеев, и могут добавить к ним победу в Лиге чемпионов.