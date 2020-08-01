Парижане продолжают собирать трофеи.
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01 августа 2020, 07:18
В решающем поединке Кубка французской лиги ПСЖ в серии послематчевых пенальти обыграл Лион, став обладателем трофея.
Ранее же, в финале Кубка Франции, команда Тухеля также завоевала звание победителя турнира, одолев с минимальным счетом Сент-Этьен.
Не стоит забывать, что ПСЖ признан чемпионом Франции по итогам прерванного сезона в Лиге 1.
Таким образом, парижане уже собрали требл из внутренних трофеев, и могут добавить к ним победу в Лиге чемпионов.