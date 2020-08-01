Франция

Опытный форвард продолжит карьеру во Франции.

Лилль ведет активную работу на трансферном рынке после того, как команду покинул дорогостоящий форвард Виктор Осимхен, присоединившийся к Наполи.

На замену нигерийцу "доги" подписали опытного нападающего Бешикташа Бурака Йылмаза, который перешел в новый клуб на правах свободного агента.

Как сообщает пресс-служба Лилля, 35-летний турок подписал соглашение сроком на два года. Финансовые детали сделки не уточняются, а за "догов" футболист будет выступать под 17-м номером.

В сезоне-2019/20 Бурак Йылмаз провел в футболке Бешикташа 26 поединков во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.

Напомним, ранее Лилль объявил о трансфере Свена Ботмана из Аякса и Эухенио Писсуто из мексиканской Пачуки.