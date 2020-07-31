Италия

Неаполитанцы усилились нигерийским форвардом.

Наполи на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Виктора Осимхена из Лилля.

21-летний нигериец подписал с новым клубом полноценное соглашение, сроки и финансовые детали которого не уточняются.

Сообщалось, что трансфер Осимхена обошелся Наполи в 81 миллион евро, однако итальянские источники говорят о 50 миллионах евро плюс 10 миллионов евро в качестве бонусов.

В сезоне-2019/20 Виктор Осимхен провел в футболке Лилля 38 поединков, в которых забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.