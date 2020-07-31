Неаполитанцы усилились нигерийским форвардом.
Виктор Осимхен, Фото ФК Наполи
31 июля 2020, 17:16
Наполи на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Виктора Осимхена из Лилля.
21-летний нигериец подписал с новым клубом полноценное соглашение, сроки и финансовые детали которого не уточняются.
Сообщалось, что трансфер Осимхена обошелся Наполи в 81 миллион евро, однако итальянские источники говорят о 50 миллионах евро плюс 10 миллионов евро в качестве бонусов.
В сезоне-2019/20 Виктор Осимхен провел в футболке Лилля 38 поединков, в которых забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.