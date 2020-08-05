Франция

Пандемия не даст провести товарищеский поединок.

Товарищеский поединок между Марселем и Монпелье, который должен был состоятся сегодня, пятого августа, отменен из-за вспышки коронавируса.

По данным источника, контрольная встреча должна была проходить с болельщиками. Все фанаты, которые приобрели билеты, получат деньги обратно.

Как сообщает журналист Мохаммед Бухафси, коронавирус подозревают у сотрудника персонала Марселя, а в клубе готовятся к тестированию.

Ранее сообщалось, что потенциальный владелец Марселя хочет заполучить в команду Криштиану Роналду и Зинедина Зидана.