Франция

Мохамед Аячи Айруди намерен купить Марсель и пригласить в команду Зинедина Зидана и Криштиану Роналду.

Французско-тунисский бизнесмен Мохамед Аячи Айруди начал переговоры о приобретении Марселя и уже наметил для себя главные трансферные цели — сообщает Sport Bild.

"Для меня идеал футболиста — это Криштиану Роналду, как по мастерству, так и по дисциплине, – сказал Айруди. – Я мечтаю, что когда-нибудь он сыграет за Марсель. А в качестве тренера я хотел бы видеть Зинедина Зидана. Это будет очень сложно осуществить, но кто сказал, что невозможно?"

Также потенциальный владелец Марселя признался, что мечтает создать команду, в которой бы сочетались лучшие качества Баварии и Барселоны.