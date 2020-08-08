Франция

Парижане предпримут попытку подписать бразильского вингера.

ПСЖ попытается заполучить нападающего мадридского Реала Винисиуса Жуниора в летнее межсезонье, сообщает издание Marca.

Бразильский вингер недоволен количеством игрового времени в мадридском клубе и не чувствует поддержки со стороны главного тренера Зинедина Зидана. В частности, 20-летний игрок был расстроен тем, что не вышел на поле в матче с Ман Сити (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Парижане следят за ситуацией вокруг Винисиуса и попытаются подписать его летом. В услугах нападающего также заинтересованы несколько клубов из АПЛ.

Действующий контракт Винисиуса с Реалом рассчитан до июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ заинтересован в подписании полузащитника Реала Хамеса Родригеса.