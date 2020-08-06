Парижане проявляют интерес к игроку Баварии.
Давид Алаба, Getty Images
06 августа 2020, 10:39
Защитник Баварии Давид Алаба попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает портал Le 10 Sport.
Бавария не может договориться с австрийским центрбеком о продлении контракта, и парижане хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы заполучить его летом. В приобретении 28-летнего игрока заинтересован лично главный тренер "красно-синих" Томас Тухель.
Действующий договор Алабы с Баварией рассчитан до июня 2021 года.
В этом сезоне защитник провел 38 поединков в футболке "красных", отличившись двумя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Алаба заинтересован в переходе в Барселону.