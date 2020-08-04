Испанский полузащитник может перебраться в стан парижан.
Тиаго Алькантара, getty images
04 августа 2020, 01:32
Пари Сен-Жермен нацелился на полузащитника Баварии Тиаго Алькантару, сообщает Le10Sport.
Контракта испанца с мюнхенцами действителен до лета следующего года, а потому Бавария может пойти на уступки в цене, чтобы не отпустить игрока бесплатно позже.
Отметим, что чемпиона Германии устроит предложение порядка 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Тиаго провел в футболке мюнхенского гранда 35 поединков во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал два ассиста.