Франция

Испанский полузащитник может перебраться в стан парижан.

Пари Сен-Жермен нацелился на полузащитника Баварии Тиаго Алькантару, сообщает Le10Sport.

Контракта испанца с мюнхенцами действителен до лета следующего года, а потому Бавария может пойти на уступки в цене, чтобы не отпустить игрока бесплатно позже.

Отметим, что чемпиона Германии устроит предложение порядка 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Тиаго провел в футболке мюнхенского гранда 35 поединков во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал два ассиста.