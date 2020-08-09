Франция

Монегаски хотят подписать американского хавбека.

Полузащитник Шальке Вестон Маккенни попал в сферу интересов Монако, сообщает издание L'Equipe.

Монегаски следят за американским хавбеком и попытаются подписать его в летнее межсезонье. Новый тренер "бело-красных" Нико Ковач является поклонником таланта 21-летнего игрока и хотел бы его видеть в своей команде.

Ранее сообщалось, что в подписании Маккенни также проявляет Ливерпуль.

В минувшем сезоне полузащитник провел 32 поединка в футболке "кобальтовых", отличившись тремя голами и одним ассистом.