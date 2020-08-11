Франция

Джонатан Давид продолжит карьеру во Франции.

Лилль на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Гента Джонатана Давида, который в минувшем сезоне выиграл бомбардирскую гонку в чемпионате Бельгии.

20-летний американец подписал с новым клубом долгосрочный контракт до 2025 года и будет выступать под 9-м номером.

Финансовые детали сделки не уточняются, однако сообщалось, что Гент категорически отказывался отпускать молодого футболиста за 25 миллионов евро и требовал на 5 миллионов евро больше.

В сезоне-2019/20 Давид провел 40 матчей за Гент во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и отдал 10 результативных передач.

Напомним, ранее Лилль подписал Анхеля Гомеса из Манчестер Юнайтед на правах свободного агента, а также объявил о трансферах Свена Ботмана из Аякса, Эухенио Писсуто из мексиканской Пачуки и Бурака Йылмаза из Бешикташа.