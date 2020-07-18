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Нападающий Гента Джонатан Давид хочет продолжить карьеру во Франции.

Джонатан Давид не намерен в следующем сезоне выступать за Гент — сообщает L'Equipe.

"Я хочу играть в Лилле, – заявил канадский нападающий. – У меня был хороший сезон в Генте, но я намерен сделать шаг вперед в своей карьере. Лига 1 — отличный вариант, а проект, который намерены реализовать в Лилле, потрясает воображение".

В сезоне-2019/20 Давид провел 40 матчей за Гент во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и отдал 10 результативных передач. В чемпионате Бельгии Джонатан забил 18 мячей и выиграл бомбардирскую гонку у экс-динамовца Дьемерси Мбокани из Антверпена, который забил столько же, но у Давида меньше реализованных пенальти.

Ранее сообщалось, что Гент отказался продать Давида в Лилль за 25 миллионов евро и требует 30 миллионов.