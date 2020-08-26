Франция

"Монегаски" не планируют расставаться с защитником.

Монако не принял предложение Манчестер Юнайтед по Бенуа Бадьяшилю в размере 25 миллионов евро, сообщает журналист Мохамед Бухафси.

Нико Ковач попросил руководство клуба отказывать всем претендентам. Тренер хочет сохранить защитника.

Бенуа Бадьяшиль провел 20 поединков в этом сезоне в футболке Монако, в которых результативными действиями не отметился.

Напомним, что французский центрбек также привлек интерес Байера.