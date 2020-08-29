Франция

Форвард готов сменить клуб в это трансферное окно.

Нападающий Мемфис Депай намекнул на возможный уход из Лиона до закрытия этого трансферного окна.

"Не думаю о будущем. Не знаю, проведу ли я весь сезон в Лионе. Я здесь отыграл уже четыре года и стал капитаном.

Но если посмотреть на мою карьеру, то там нет Лиги чемпионов. В данный момент я ничего не знаю", – приводит слова Депая портал Goal.

По информации СМИ, интерес к 26-летнему игроку проявляет Барселона.

Действующий контракт Депая с Лионом рассчитан до июня 2021 года.

В новом сезоне нападающий провел один поединок в футболке "ткачей" и отличился тремя голами.