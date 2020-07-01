Франция

Лондонский клуб хочет подписать форварда Лиона.

Нападающий Лиона Мемфис Депай попал в сферу интересов Арсенала, сообщает портал Le10 Sport.

"Канониры" следят за ситуацией вокруг нидерландского форварда и попытаются подписать его в летнее межсезонье. В приобретении 26-летнего игрока заинтересован лично главный тренер Микель Артета.

Действующий контракт Депая с Лионом рассчитан до июня 2021 года.

В завершившемся сезоне нападающий провел 18 поединков в футболке "ткачей", забив 14 голов и совершив 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что в подписании Депая также заинтересован Милан.