Форвард требует подписания новых игроков в парижский клуб.
Килиан Мбаппе, Getty Images
06 сентября 2020, 21:38
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о важности усиления команды перед началом полноценного сезона.
"Я оптимистично настроен относительно победы ПСЖ в Лиге чемпионов. Мы должны. Многие команды проигрывали в финале и выигрывали спустя год. Очевидно, ПСЖ вырос благодаря этому финалу. Раньше мы останавливались в четвертьфинале, но теперь преодолели этот блок.
Нам нужно хорошее усиление, мы должны покупать игроков. Надеюсь, мы сможем хорошо усилиться и успешно продолжить сезон", – приводит слова Мбаппе портал Goal со ссылкой на Telefoot.
Ранее сообщалось, что Реал планирует подписать Мбаппе в 2021 году.