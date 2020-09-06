Франция

Форвард требует подписания новых игроков в парижский клуб.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о важности усиления команды перед началом полноценного сезона.

"Я оптимистично настроен относительно победы ПСЖ в Лиге чемпионов. Мы должны. Многие команды проигрывали в финале и выигрывали спустя год. Очевидно, ПСЖ вырос благодаря этому финалу. Раньше мы останавливались в четвертьфинале, но теперь преодолели этот блок.

Нам нужно хорошее усиление, мы должны покупать игроков. Надеюсь, мы сможем хорошо усилиться и успешно продолжить сезон", – приводит слова Мбаппе портал Goal со ссылкой на Telefoot.

Ранее сообщалось, что Реал планирует подписать Мбаппе в 2021 году.