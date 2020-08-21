Испания

"Сливочные" не отступают от идет трансфера французского нападающего.

Реал по-прежнему нацелен на переход Килиана Мбаппе. "Королевский клуб" собирается оформить трансфер в 2021 году, сообщает As.

В Мадриде надеются, что возможная победа Пари Сен-Жермен в Лиге чемпионов поменяет взгляды руководства на продажу своего лидера.

Сам футболист пока что не торопится продлевать соглашение с парижанами. Его контракт действителен до лета 2022-го года.

Килиан Мбаппе провел 36 поединков, в которых отметился 30 голами и 19 результативными передачами.

Напомним, что французский нападающий ранее подтвердил, что останется в ПСЖ на следующий сезон.