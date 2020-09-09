Франция

Парижане не рассчитывают на немецкого хавбека.

Полузащитник Юлиан Дракслер может покинуть ПСЖ до закрытия трансферного окна, сообщает издание Le Parisien.

Руководство парижан не рассчитывает на немецкого хавбека и намерено найти для него другой клуб. Боссы клуба планируют выручить деньги на новичков с продажи 26-летнего игрока.

Действующий контракт полузащитника с ПСЖ рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что в подписании Дракслера заинтересован Лидс.

В прошлом сезоне хавбек провел 22 поединка в футболке "сине-красных", отличившись пятью ассистами.