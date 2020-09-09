Парижане не рассчитывают на немецкого хавбека.
Юлиан Дракслер, Getty Images
09 сентября 2020, 18:58
Полузащитник Юлиан Дракслер может покинуть ПСЖ до закрытия трансферного окна, сообщает издание Le Parisien.
Руководство парижан не рассчитывает на немецкого хавбека и намерено найти для него другой клуб. Боссы клуба планируют выручить деньги на новичков с продажи 26-летнего игрока.
Действующий контракт полузащитника с ПСЖ рассчитан до июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что в подписании Дракслера заинтересован Лидс.
В прошлом сезоне хавбек провел 22 поединка в футболке "сине-красных", отличившись пятью ассистами.