Франция

Новым президентом Профессиональной футбольной лиги Франции стал Венсан Лябрун.

Победу на выборах нового президента ПФЛ Франции одержал бывший президент Марселя Венсан Лябрун — сообщает L'Equipe.

В голосовании Лябрун опередил своего соперника, экс-директора ПСЖ и Шатору, журналиста и кинопродюсера Мишеля Денисо, набрав 15 голосов против 10-ти.

Генеральная ассамблея ФПФЛ уже утвердила результаты выборов президента организации.

Лябрун в 2008 году стал советником владельца Марселя Робера Луи-Дрейфуса, а в 2011 году занял пост президента клуба, на котором находился пять лет.