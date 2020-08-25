Франция

Финалист Лиги чемпионов сыграет против Ланса в сентябре.

ПСЖ обратился к руководству французской лиги с просьбой перенести матч второго тура сезона-2020/21 в Лиге 1 против Ланса и получил согласие — сообщил официальный сайт чемпиона Франции.

Обладатель всех французских трофеев сезона-2019/20 в воскресенье, 23 августа, проиграл Баварии финал Лиги чемпионов, а в субботу, 29 августа, должен был сыграть во втором туре против Ланса.

Соперник парижан не стал пользоваться физической и эмоциональной усталостью ПСЖ и согласился на перенос матча на 10 сентября.

Матч первого тура чемпионата Франции ПСЖ — Метц был перенесен на 16 сентября.