Тесты

Марсельский Олимпик празднует свой день рождения, а Football.ua подготовил тест для фанатов клуба, да и футбола вообще.

Победитель Лиги чемпионов, многократный (о том, сколько именно чемпионств у клуба, вы узнаете из теста) победитель чемпионата Франции, рекордсмен по количеству побед в Кубке Франции (10) и просто клуб, который подарил миру не один десяток звезд первой величины — все это про Марсель.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания об иных великих тренерах и футболистах.

В тесте использованы фото Getty Images.

Евгений Музыка, Football.ua