Франция

"Монегаски" усилили вратарскую линию опытным игроком.

Вито Манноне стал игроком Монако. Итальянский голкипер подписал контракт на два года, сообщает официальный сайт "монегасков".

Манноне еще в 17-летнем возрасте перебрался из молодежного состава Аталанты в Арсенал по инициативе Арсена Венгера, но не смог закрепиться в стане "канониров".

После Арсенала итальянец выступал за Барнсли, Сандерленд, Миннесоту Юнайтед, Рединг и Эсбьерг.

Напомним, что ранее Монако объявил о подписании нападающего Байера Кевина Фолланда.