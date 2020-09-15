Франция

Аргентинец может понести наказание за свое поведение.

Матч между ПСЖ и Марселем в 3-м туре Лиги 1 завершился скандальной дракой и удалением пяти футболистов. В частности, нападающий парижан Неймар получил красную карточку за удар защитника соперника Альваро Гонсалеса, который, по словам бразильца, оскорбил его на расовой почве.

Как сообщает Sportbible, в первом тайме Гонсалес сам столкнулся с неуважительным поведением со стороны Анхеля Ди Марии, который, предположительно, плюнул в него. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции уже начал расследование этого эпизода.

#Ligue1xESPN Di María se enojó en medio del clásico, tras el 1-0 de Marsella, y escupió a Álvaro González. pic.twitter.com/nsoR4zYPSm — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2020

Стоит отметить, что для Ди Марии этот матч стал первым после того, как он вылечился от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Неймар может получить семиматчевую дисквалификацию.