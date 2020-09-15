Аргентинец может понести наказание за свое поведение.
Анхель Ди Мария, Getty Images
15 сентября 2020, 10:22
Матч между ПСЖ и Марселем в 3-м туре Лиги 1 завершился скандальной дракой и удалением пяти футболистов. В частности, нападающий парижан Неймар получил красную карточку за удар защитника соперника Альваро Гонсалеса, который, по словам бразильца, оскорбил его на расовой почве.
Как сообщает Sportbible, в первом тайме Гонсалес сам столкнулся с неуважительным поведением со стороны Анхеля Ди Марии, который, предположительно, плюнул в него. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции уже начал расследование этого эпизода.
Стоит отметить, что для Ди Марии этот матч стал первым после того, как он вылечился от коронавируса.
Ранее сообщалось, что Неймар может получить семиматчевую дисквалификацию.