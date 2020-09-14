Франция

Марсель отреагировал на обвинения со стороны ПСЖ, его футболистов и болельщиков.

Марсель возмущен тем адом, в который превратились для Альваро Гонсалеса и его родственников последние 24 часа после победы в чемпионате Франции над ПСЖ.

"Мы победили честно и справедливо, – говорится в официальном пресс-релизе Марселя. – А все, что говорят остальные — это досада от поражения".

"Альваро Гонсалес — не расист, он демонстрировал это с момента появления в команде, и каждый в клубе может это подтвердить. Вообще обвинять Марсель в расизме — это глупо. Олимпик и сам город являются символами анти-расизма, учитывая историю и то разнообразие национальностей и рас, которое наблюдается в команде и на трибунах нашего стадиона".

"А то, что бразильские СМИ и социальные сети начали распространять в общем доступе личные телефоны Альваро Гонсалеса и его родственников — преступление, с которым надо разбираться. За последние 24 часа им пришлось выдержать постоянные преследования и угрозы убийства".

"Тем не менее, наш клуб остается приверженцем цивилизованных методов и готов всецело способствовать расследованию всех событий, которые были связаны с матчем против ПСЖ".

Марсель обыграл ПСЖ в чемпионате Франции, причем это поражение стало для парижан вторым в двух матчах этого сезона. Под занавес поединка вспыхнула драка, причиной которой лидер ПСЖ Неймар назвал расистские высказывания Альваро Гонсалеса.