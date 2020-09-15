Франция

Бразильцу грозит серьезное дисциплинарное наказание.

В матче третьего тура Лиги 1 ПСЖ уступил на своем поле Марселю со счетом 0:1. Парижане завершали поединок ввосьмером после драки в конце поединка.

Удаление заработал и нападающий Неймар, который ударил защитника Марселя Альваро Гонсалеса за оскорбления.

Как сообщает RMC Sport, бразильский форвард рискует получить дисквалификацию от 4 до 7 матчей за свое поведение. Гонсалес же, который, предположительно, оскорбил Неймара на расовой почве, может быть отстранен на 10 матчей.

Решение по игрокам должен принять дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции, который начал расследование эпизода.

Ранее сообщалось, что ПСЖ поддержал Неймара в конфликте с Гонсалесом.